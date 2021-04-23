Küçük Eymen İstiklal Marşı okurken neden ağladı? Büyüyünce ne olmak istiyor? Duygularını A Haber'de anlattı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, 23 Nisan kutlamaları kapsamında koltuğunu devrettiği küçük Eymen, İstiklal Marşını gözyaşları içinde okuduğu anlar izleyenleri duydulandırdı. A Haber muhabiri Tuğba Kezer, küçük Eymen'in duygularına ortak oldu.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, 23 Nisan kutlamaları kapsamında 23 öğrenciyi Meclis'te ağırladı. Şentop koltuğunu, İstanbul Bağcılar Aşık Veysel İlköğretim Okulu ikinci sınıf öğrencisi Miraç Eymen Kaya'ya devretti.

Kabul törenine damgasını vuran, küçük Eymen'in İstiklal Marşını gözyaşları içinde okuduğu anlardı.

Küçük Eymen, Meclis'te İstiklal Marşını okurken neden ağladığı "Kendimi İstiklal Marşını okurken asker gibi hissediyorum ve bu bayrak için dökülen kanlar gözlerimin önüne geliyor. Büyüyünce polis olmak istiyorum." sözleriyle anlattı.

Küçük Eymen'in annesi Yeliz Kaya ile "Bir anne olarak çok güzel bir duygu. Meclis Başkanı'nın yanında okuduğundan haberim yoktu ama eski Meclis'te okuması duygulandırdı." dedi.