Kozcağız’da şiddetli yağış asfalt yolu gölete çevirdi

Bartın'ın merkez ilçesine bağlı Kozcağız beldesinde yağan şiddetli yağışın ardından Yayla Mahallesi'nde asfalt yol suyla doldu. Ana yol üzerinden akan yağmur suları nedeniyle araçlar güçlükle seyir ederken, belde esmafı ise su baskını endişesi yaşadı. Sosyal medyadan tepki gösteren esnaf, yolda alt yapı yetersizliği nedeniyle sık sık sel ve su baskınlarının yaşandığını ifade etti.

