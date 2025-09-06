06 Eylül 2025, Cumartesi

Kozcağız'da şiddetli yağış asfalt yolu gölete çevirdi
Kozcağız’da şiddetli yağış asfalt yolu gölete çevirdi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 06.09.2025 19:35
Bartın'ın merkez ilçesine bağlı Kozcağız beldesinde yağan şiddetli yağışın ardından Yayla Mahallesi'nde asfalt yol suyla doldu. Ana yol üzerinden akan yağmur suları nedeniyle araçlar güçlükle seyir ederken, belde esmafı ise su baskını endişesi yaşadı. Sosyal medyadan tepki gösteren esnaf, yolda alt yapı yetersizliği nedeniyle sık sık sel ve su baskınlarının yaşandığını ifade etti.
