03 Temmuz 2022, Pazar
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Koyun sürüsüne pusu kuran kurtlar kamerada!
Erzincan'lı çoban Mert Yılmaz, dağlarda tanık olduğu ilginç anları kamerayla kayda alıyor. YouTube'da video yayınlayan Yılmaz, son olarak 2 kurdun bir koyun sürüsünü takip ettiği anları drone kamerası ile kayda aldı.