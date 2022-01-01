01 Ocak 2022, Cumartesi
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Köylerde kış nasıl geçiyor? Hayvanlara nasıl bakılıyor?
Anadolu'da kış ayı bir başka yaşanıyor. A Haber ekibinden Ata Gündüz Kurşun da Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde bir köye konuk oldu ve kış aylarının nasıl geçtiğini, hayvanlara nasıl bakıldığını ve insanların yaşamlarını nasıl sürdürdüğünü ekranlara getirdi.