- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Medya
- EBA TV
Koronavirüsü yenen Mustafa Şengül tedavi sürecini A Haber'de anlattı
Koronavirüse yakalanan sağlık çalışanı Mustafa Şengül, A Haber'e bağlandı. Canlı yayında koronavirüs tedavisi sürecini atlatan Şengül, doktorların ve hemşirelerin desteklerinin büyük olduğunu dile getirdi.
"DOKTOR VE HEMŞİRELERİN DESTEĞİYLE..."
Koronavirüsü yenen Mustafa Şengül, "Bir hastane çalışanı olarak çok dikkat ediyordum. Maske, eldiven ve dışarıyla irtibat konusunda çok dikkatliydim. Tedavim 13 gün sürdü. İlaç tedavileri, serum tedavileri vardı. Doktor ve hemşire arkadaşlarımız çok destek oldu. Onların destekleriyle Allah'a şükür koronavirüsü yendik." ifadelerini kullandı.
Mustafa Şengül, "Çevremle irtibatım kesildi. Şimdi evdeyim ve iyiyim. Sağlık çalışanlarının çok zor görevleri var. Hastalarla birebir en çok ilgilenenler hemşire arkadaşlar. Desteklerini hiçbir zaman esirgemediler." şeklinde konuştu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.