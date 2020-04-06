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06.04.2020

Koronavirüsü yenen Mustafa Şengül tedavi sürecini A Haber'de anlattı

Koronavirüsü yenen Mustafa Şengül, A Haber canlı yayınına bağlandı. Koronavirüsle mücadelesini anlatan Mustafa Şengül , “Tedavim 13 gün sürdü. İlaç tedavileri, serum tedavileri vardı. Doktor ve hemşire arkadaşlarımız çok destek oldu. Onların destekleriyle Allah’a şükür koronavirüsü yendik.” dedi.

Koronavirüse yakalanan sağlık çalışanı Mustafa Şengül, A Haber'e bağlandı. Canlı yayında koronavirüs tedavisi sürecini atlatan Şengül, doktorların ve hemşirelerin desteklerinin büyük olduğunu dile getirdi.

"DOKTOR VE HEMŞİRELERİN DESTEĞİYLE..."

Koronavirüsü yenen Mustafa Şengül, "Bir hastane çalışanı olarak çok dikkat ediyordum. Maske, eldiven ve dışarıyla irtibat konusunda çok dikkatliydim. Tedavim 13 gün sürdü. İlaç tedavileri, serum tedavileri vardı. Doktor ve hemşire arkadaşlarımız çok destek oldu. Onların destekleriyle Allah'a şükür koronavirüsü yendik." ifadelerini kullandı.

Mustafa Şengül, "Çevremle irtibatım kesildi. Şimdi evdeyim ve iyiyim. Sağlık çalışanlarının çok zor görevleri var. Hastalarla birebir en çok ilgilenenler hemşire arkadaşlar. Desteklerini hiçbir zaman esirgemediler." şeklinde konuştu.

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