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02.02.2020

Koronavirüsten (coronavirus) korunmak için ekinezya kuşburnu ve melek otu... |Video

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve yüzlerce kişinin ölümüne yol açan koronvirüsten (coronavirus) nasıl korunulur? Henüz belirli bir ilacı ve aşısı olmamasına rağmen bağışıklık sistemi güçlü olanların da iyileştiği görülüyor. Virüse karşı bağışıklık sisteminin nasıl güçleneceğini Fitoterapist Dr. Buğra Buyrukçu A Haber’e anlattı. Buyrukçu'nun verdiği formülde ekinezta, kuşburnu ve melek otu dikkati çekiyor.

Korona virüsten hayatını kaybedenlerin yanı sıra iyileşenlerin sayısı da gün geçtikçe artıyor. Belirli bir ilacı olmamasına rağmen bağışıklık sistemi güçlü olanların da iyileştiği görülüyor. Virüse karşı bağışıklık sisteminin nasıl güçleneceğini Fitoterapist Dr. Buğra Buyrukçu A Haber'e anlattı.

"BAĞIŞIKLIĞI KUVVETLENDİRMEK İÇİN EKİNEZYA, KUŞBURNU VE MELEK OTUNU KULLANABİLİRİZ"

Fitoterapist Dr. Buğra Buyrukçu : "Sadece korona virüs değil birçok virüse karşı bağışıklık sistemimizi kuvvetlendirdiğimizde hastalanmak çok mümkün olmuyor. Bunu yapabilmek için ekinezyayı, kuşburnunu, geven ve melek otunu kullanabiliriz. Bu üç otu tükettiğimizde bağışıklık sistemimiz virüslere karşı çok duyarlı hale geliyor ve hastalanmak mümkün olmuyor. Buna ek olarak c vitamini ve çinko takviyesi almak da virüse karşı çok etkili silahlardır. C vitamini ve çinkoyu eczaneden temin etmek ise daha yararlıdır. Çocuklara için de bu ürünlerin çocuk formda olanlarını tavsiye diyoruz. Aynı zamanda toplu ortamlarda bulunan kişiler palmarosa ve lavanta yağını karıştırarak kullanabilirler. Bu yağın aynı zamanda bebeklere ve kronik hastalığı olanlara da hiçbir sakıncası yoktur. Amerika'da bulunduğum sürede kişilerin hastalıktan korunmak için bu yağı sıkça kullandığını gözlemledim. Özellikle toplu taşımanın olduğu havaalanlarında ve otobüs garlarında sıkça görülüyor." ifadelerini kullandı.

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