Koronavirüse bağlı pıhtı sanıldı: Doktorlar bile şaşırdı! Literatüre girecek

Samsun’da yaşamını sürdüren 28 yaşındaki Raşit Batur, 9 ay önce koronavirüs atlattı. Gencin hastalıktan sonra şikayetleri aylarca devam etti. Yeniden tomografi çekildi, akciğer damarlarının hemen hemen yüzdü 90'ının "pıhtı ile" tıkandığı düşünüldü. Batur, acilen ameliyata alınması için İstanbul'a sevk edildi. Şoke eden gerçek, ameliyat masasında ortaya çıktı. Batur, ameliyatında kullanılan yöntemler ve koronavirüs ardından çıkan bu yeni hastalığın teşhisi ile literatüre girecek.