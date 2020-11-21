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Koronavirüs tedbirleri başladı! Çarşı ve pazarlarda son durum ne?

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Giriş: 21.11.2020 13:21
Güncelleme:21.11.2020 13:21
Koronavirüs vaka sayılarında artış sebebiyle yeni tedbirler devreye alındı. Tedbir alınan yerler arasında semt pazarları da bulunuyor. Detayları A Haber muhabiri Esra Hikmet Keskin aktardı. İstanbul Bakırköy’de kurulan semt pazarına giden Esra Hikmet Genç, tedbirlerin uygulanmaya devam edildiğini canlı yayında aktardı. Pazar yerinde yeme-içme alanında bulunan oturma yerlerinin kaldırıldığı ve paket servis olduğu ekranlara yansıdı.
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