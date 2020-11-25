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Koronavirüs salgını nedeniyle boş kalan şehri ele geçirdiler! Öfkeli maymunlar çetesini böyle sakinleştiriyor

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Giriş: 25.11.2020 09:52
Güncelleme:25.11.2020 11:12
Son dakika haberi... Britanyalı müzisyen Paul Barton, koronavirüs (Covid-19) salgını sonrası turistler ve yerel halkın sokakları boşaltmasıyla şehri ele geçiren makak maymunları çetesini piyano çalarak sakinleştirmeye çalışıyor.

Tayland'ın aç ve öfkeli maymunlarını piyano çalarak sakinleştiriyor.

Koronavirüs salgını nedeniyle boş kalan şehri ele geçirdiler! Öfkeli maymunlar çetesini böyle sakinleştiriyor KORONAVİRÜS SALGINI NEDENİYLE BOŞ KALAN ŞEHRİ ELE GEÇİRDİLER! ÖFKELİ MAYMUNLAR ÇETESİNİ BÖYLE SAKİNLEŞTİRİYOR

Britanyalı müzisyen Paul Barton, koronavirüs (Covid-19) salgını sonrası turistler ve yerel halkın sokakları boşaltmasıyla şehri ele geçiren makak maymunları çetesini piyano çalarak sakinleştirmeye çalışıyor.

Müzik ile hayvanları sakinleştirdiğine inanan sanatçının Hindu tapınağında verdiği piyano resitali, onlarca maymunun dikkatini çekti. Piyanist piyano çalarken bir grup maymun yanına geldi. Kimisi taburesine oturdu kimisi omzuna ve piyanonun üzerine çıktı. Bazıları da piyanistin parmaklarını takip etti.

Sanatçı, müziğin hayvanların rehabilitasyonunda kullanılabileceğini belirtiyor.

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