Son dakika haberi... Britanyalı müzisyen Paul Barton, koronavirüs (Covid-19) salgını sonrası turistler ve yerel halkın sokakları boşaltmasıyla şehri ele geçiren makak maymunları çetesini piyano çalarak sakinleştirmeye çalışıyor.

Tayland'ın aç ve öfkeli maymunlarını piyano çalarak sakinleştiriyor.

Britanyalı müzisyen Paul Barton, koronavirüs (Covid-19) salgını sonrası turistler ve yerel halkın sokakları boşaltmasıyla şehri ele geçiren makak maymunları çetesini piyano çalarak sakinleştirmeye çalışıyor.

Müzik ile hayvanları sakinleştirdiğine inanan sanatçının Hindu tapınağında verdiği piyano resitali, onlarca maymunun dikkatini çekti. Piyanist piyano çalarken bir grup maymun yanına geldi. Kimisi taburesine oturdu kimisi omzuna ve piyanonun üzerine çıktı. Bazıları da piyanistin parmaklarını takip etti.

Sanatçı, müziğin hayvanların rehabilitasyonunda kullanılabileceğini belirtiyor.