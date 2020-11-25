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25 Kasım 2020, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Koronavirüs salgını nedeniyle boş kalan şehri ele geçirdiler! Öfkeli maymunlar çetesini böyle sakinleştiriyor Koronavirüs salgını nedeniyle boş kalan şehri ele geçirdiler! Öfkeli maymunlar çetesini böyle sakinleştiriyor
Son dakika haberi... Britanyalı müzisyen Paul Barton, koronavirüs (Covid-19) salgını sonrası turistler ve yerel halkın sokakları boşaltmasıyla şehri ele geçiren makak maymunları çetesini piyano çalarak sakinleştirmeye çalışıyor.
Giriş Tarihi: 25.11.2020 11:07 Güncelleme Tarihi: 25.11.2020 11:13
Tayland'ın aç ve öfkeli maymunlarını piyano çalarak sakinleştiriyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Britanyalı müzisyen Paul Barton, koronavirüs (Covid-19) salgını sonrası turistler ve yerel halkın sokakları boşaltmasıyla şehri ele geçiren makak maymunları çetesini piyano çalarak sakinleştirmeye çalışıyor.
Müzik ile hayvanları sakinleştirdiğine inanan sanatçının Hindu tapınağında verdiği piyano resitali, onlarca maymunun dikkatini çekti. Piyanist piyano çalarken bir grup maymun yanına geldi. Kimisi taburesine oturdu kimisi omzuna ve piyanonun üzerine çıktı. Bazıları da piyanistin parmaklarını takip etti.
EN İLKEL KABİLENİN TÜYLER ÜRPERTEN GELENEĞİ! MAYMUN ETİYLE...
Raute dünyanın en ilkel kabilesi. Bu kabilede yaşayan insanlar maymun avcılığı yapıyor ve yakaladıkları maymunların etini yiyorlar. Kabileden biri öldüğünde ise bulundukları yeri terk ediyorlar ve başka bir yere göç ediyorlar. İşte çok ilginç yaşamlarıyla Raute kabilesi…
Danimarkalı fotoğrafçı Jan Moller Hansen, modern yaşama uymamakta direnen Raute kabilesinin günlük hayatını görüntüledi.