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Haberler Galeri Koronavirüs salgını nedeniyle boş kalan şehri ele geçirdiler! Öfkeli maymunlar çetesini böyle sakinleştiriyor

Koronavirüs salgını nedeniyle boş kalan şehri ele geçirdiler! Öfkeli maymunlar çetesini böyle sakinleştiriyor

Son dakika haberi... Britanyalı müzisyen Paul Barton, koronavirüs (Covid-19) salgını sonrası turistler ve yerel halkın sokakları boşaltmasıyla şehri ele geçiren makak maymunları çetesini piyano çalarak sakinleştirmeye çalışıyor.

A Haber
Giriş Tarihi: 25.11.2020 11:07 Güncelleme Tarihi: 25.11.2020 11:13
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Koronavirüs salgını nedeniyle boş kalan şehri ele geçirdiler! Öfkeli maymunlar çetesini böyle sakinleştiriyor

Tayland'ın aç ve öfkeli maymunlarını piyano çalarak sakinleştiriyor.

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Koronavirüs salgını nedeniyle boş kalan şehri ele geçirdiler! Öfkeli maymunlar çetesini böyle sakinleştiriyor

Britanyalı müzisyen Paul Barton, koronavirüs (Covid-19) salgını sonrası turistler ve yerel halkın sokakları boşaltmasıyla şehri ele geçiren makak maymunları çetesini piyano çalarak sakinleştirmeye çalışıyor.

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Koronavirüs salgını nedeniyle boş kalan şehri ele geçirdiler! Öfkeli maymunlar çetesini böyle sakinleştiriyor

Müzik ile hayvanları sakinleştirdiğine inanan sanatçının Hindu tapınağında verdiği piyano resitali, onlarca maymunun dikkatini çekti. Piyanist piyano çalarken bir grup maymun yanına geldi. Kimisi taburesine oturdu kimisi omzuna ve piyanonun üzerine çıktı. Bazıları da piyanistin parmaklarını takip etti.

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Koronavirüs salgını nedeniyle boş kalan şehri ele geçirdiler! Öfkeli maymunlar çetesini böyle sakinleştiriyor

Sanatçı, müziğin hayvanların rehabilitasyonunda kullanılabileceğini belirtiyor.

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Koronavirüs salgını nedeniyle boş kalan şehri ele geçirdiler! Öfkeli maymunlar çetesini böyle sakinleştiriyor

EN İLKEL KABİLENİN TÜYLER ÜRPERTEN GELENEĞİ! MAYMUN ETİYLE...

Raute dünyanın en ilkel kabilesi. Bu kabilede yaşayan insanlar maymun avcılığı yapıyor ve yakaladıkları maymunların etini yiyorlar. Kabileden biri öldüğünde ise bulundukları yeri terk ediyorlar ve başka bir yere göç ediyorlar. İşte çok ilginç yaşamlarıyla Raute kabilesi…

Danimarkalı fotoğrafçı Jan Moller Hansen, modern yaşama uymamakta direnen Raute kabilesinin günlük hayatını görüntüledi.