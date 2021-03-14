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Koronavirüs risk haritası açıklandı mı? İstanbul Ankara ve İzmir kırmızı kategoride mi?

A Haber
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Giriş: 14.03.2021 22:29
Güncelleme:14.03.2021 22:29
Geçtiğimiz hafta cumartesi günü ilk kez Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklanan 81 ilin koronavirüs risk haritasında son durum ne? Risk haritası neden açıklanmadı? Güncel harita ne zaman açıklanan? Kovid-19 risk haritasında turuncu iller arasında yer alan İstanbul ve İzmir kırmızı listeye girecek mi? Sarı listede yer alan Ankara'da son durum ne? 81 ilin güncel koronavirüs risk haritası ne zaman açıklanacak? Bu sorunun yanıtını A Haber muhabiri Ece Altuğ canlı yayında aktardı. Altuğ, 9 ilin kırmızı listede de olduğunu söyleyerek o illeri açıkladı.

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu normalleşme için belirlediği kriterler ışığında Türkiye vaka oranı ve risk durumu verilerini 20-26 Şubat 2021 tarihli olarak güncelledi. A Haber muhabiri Ece Altuğ, güncel koronavirüs risk haritasının pazartesi günü Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilecek Kabine toplantısı sonrası açıklanacağını söyledi.

Altuğ, kırmızı alarm veren 9 il ise canlı yayında tek tek açıkladı.

PEKİ HANGİ RENK NE ANLAMA GELİYOR? NEYİ İFADE EDİYOR?

DÜŞÜK KORONAVİRÜS RİSKİ (MAVİ): Yüz binde 10'un altında vaka görülen iller:

Ağrı, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Iğdır, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Uşak, Van. (Mavi listeye girmeyi başaran iller kontrollü normalleşecek.)

ORTA KORONAVİRÜS RİSKİ (SARI): Yüz binde 11-35 arası vaka görülen iller:

Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Aydın, Bartın, Bayburt, Bursa, Çankırı, Çorum, Denizli, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Kars, Kastamonu, Kırşehir, Malatya, Manisa, Nevşehir, Sivas, Tunceli, Yozgat.

YÜKSEK KORONAVİRÜS RİSKİ (TURUNCU): Yüz binde 36-100 arası vaka görülen iller:

Antalya, Ardahan, Artvin, Bilecik, Bolu, Çanakkale, Düzce, İstanbul, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Kütahya, Mersin, Muğla, Niğde, Tekirdağ, Yalova, Zonguldak.

ÇOK YÜKSEK KORONAVİRÜS RİSKİ (KIRMIZI): Yüz binde 100'ün üstünde vaka görülen iller:

Adıyaman, Aksaray, Amasya, Balıkesir, Burdur, Edirne, Giresun, Gümüşhane, Konya, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Tokat, Trabzon.

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