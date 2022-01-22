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Köpek saldırısı saniye saniye kamerada! Köpek genç çocuğun yüzünü ısırdı!

ahaber.com.tr
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Giriş: 22.01.2022 12:36
Köpek ile fotoğraf çektirmek isteyen genç adam dehşeti yaşadı. Köpek tarafından beklemediği anda yüzü ısırılan adam oturduğu sandalyeden yere düşerken, köpek olay yerinden hemen uzaklaştı. O anlar ise kameralara böyle yansıdı.
Köpek saldırısı saniye saniye kamerada!
Köpek saldırısı saniye saniye kamerada!
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