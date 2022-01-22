22 Ocak 2022, Cumartesi
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Köpek saldırısı saniye saniye kamerada! Köpek genç çocuğun yüzünü ısırdı!
Köpek ile fotoğraf çektirmek isteyen genç adam dehşeti yaşadı. Köpek tarafından beklemediği anda yüzü ısırılan adam oturduğu sandalyeden yere düşerken, köpek olay yerinden hemen uzaklaştı. O anlar ise kameralara böyle yansıdı.