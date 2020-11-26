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Konya'da sıra dışı kaza | Araçtan savrulan sürücü evin çatısına düştü
Şoke eden kaza saat 16.00 sıralarında Konya'nın Altınekin ilçesi Akıncılar Mahallesi'nde meydana geldi.
M.Y.Ö. (33) idaresindeki pikap, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole takla attı.
ARAÇ TAKLA ATTI! SÜRÜCÜ ÇATIYA UÇTU
Kazanın etkisiyle araçtan savrulan sürücü ise araçtan savrularak yan tarafta bulunan evin çatısına düştü.
Kaza ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
SÜRÜCÜNÜN SAĞLIĞI İYİ
Yaralı sürücüye ilk müdahaleyi çevredekiler yaptı.
Yaralı ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına alındı.
SIRA DIŞI ANLAR KAYITTA...
Sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Öte yandan, kaza anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
Görüntülerde, takla atan araç ve savrulan sürücünün evin çatısına düşmesi yer alıyor.
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