Konya’da dolandırıcılık operasyonu: 13 milyonluk vurgun ortaya çıkartıldı, 7 şüpheli yakalandı

Konya’da dolandırıcılık operasyonu: 13 milyonluk vurgun ortaya çıkartıldı, 7 şüpheli yakalandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 12.09.2025 20:08
Konya'nın Ereğli ilçesinde çok sayıda kişiden çeşitli yöntemlerle 13 milyon lira dolandırdıkları ileri sürülen 7 şüpheli polisin düzenlediği operasyonla Mersin'de yakalandı.
