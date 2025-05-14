14 Mayıs 2025, Çarşamba
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Kontrolden çıkan otomobilin aydınlatma direğine çarptı! Kaza anı kamerada
Kaza, saat 21.30 sıralarında İnegöl ilçesi Kemalpaşa Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde meydana geldi. Arda G. (18) yönetimindeki 16 AUC 171 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yolun ortasındaki aydınlatma direğine çarptı. Kazada sürücü ve yanındaki arkadaşı Mustafa O. (18) yaralandı. Yaralılar, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.