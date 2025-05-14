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Kontrolden çıkan otomobilin aydınlatma direğine çarptı! Kaza anı kamerada

Kontrolden çıkan otomobilin aydınlatma direğine çarptı! Kaza anı kamerada

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 14.05.2025 01:05
Kaza, saat 21.30 sıralarında İnegöl ilçesi Kemalpaşa Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde meydana geldi. Arda G. (18) yönetimindeki 16 AUC 171 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yolun ortasındaki aydınlatma direğine çarptı. Kazada sürücü ve yanındaki arkadaşı Mustafa O. (18) yaralandı. Yaralılar, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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Kontrolden çıkan otomobilin aydınlatma direğine çarptı! Kaza anı kamerada
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