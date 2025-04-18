18 Nisan 2025, Cuma
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Kömürlük yangını paniğe neden oldu!
Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bir gecekondunun kömürlüğünde çıkan yangın, mahalle sakinlerine kısa süreli panik yaşattı. Mevlana Mahallesi’nde meydana gelen olayda, yükselen dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiyenin hızlı müdahalesi sayesinde büyümeden kontrol altına alındı. Olayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.