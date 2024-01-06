Kokulu mumlardan vazgeçemeyenler dikkat! En az sigara kadar zararlı

Evinizin havasını değiştiren kokular sizi sağlığınızdan edebilir. Kokulu mumların en az sigara dumanı kadar zararlı olduğu ortaya çıktı. Kokulu mum kullanımı pek çok insan için vazgeçilmez bir hâl almış durumda. Özel günlerde, stresli ve sıkıntılı zamanlarda yakılan mumların yanı sıra tütsüler ve oda kokuları da bir hayli popüler. Bu ürünlerin kullanımı özellikle sonbahar ve kış aylarında daha da yaygınlaşıyor. A Haber’e konuşan göğüs hastalıkları uzmanı Abdullah Kansu, “Kokulu mumlar sigara kadar zararlı” dedi.

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