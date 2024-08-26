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Koçdüzü Yaylası'nda festival coşkusu

Koçdüzü Yaylası'nda festival coşkusu

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 26.08.2024 13:47
Rize’nin Çamlıhemşin ilçesinde bulunan Koçdüzü Yaylası’nda yapılan festival yoğun ilgi gördü.
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