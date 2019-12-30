Kızını rahatsız ettiğini iddia ettiği şahsa anneden yumruk

Pendik'te kızıyla beraber minibüste yolculuk eden kadın, minibüsteki bir şahsın kızını taciz ettiğini iddia ederek şahsa yumrukla saldırdı. Duraktaki diğer vatandaşlar da şahsı minibüsün içerisinde tutarak kaçmasını engelledi. O anlar minibüsün güvenlik kamerasına yansıdı.