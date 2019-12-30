30 Aralık 2019, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
30.12.2019

Kızını rahatsız ettiğini iddia ettiği şahsa anneden yumruk

Pendik'te kızıyla beraber minibüste yolculuk eden kadın, minibüsteki bir şahsın kızını taciz ettiğini iddia ederek şahsa yumrukla saldırdı. Duraktaki diğer vatandaşlar da şahsı minibüsün içerisinde tutarak kaçmasını engelledi. O anlar minibüsün güvenlik kamerasına yansıdı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Kızını taciz edildiğini gören anne çıldırdı
Kızını taciz edildiğini gören anne çıldırdı
Deniz Seki konser sırasında sahneden düştü
Deniz Seki konser sırasında sahneden düştü
Cipte tabancayla vurulmuş cesedi bulundu
Cipte tabancayla vurulmuş cesedi bulundu
Küçük kız deprem anını anlattı
Küçük kız deprem anını anlattı
Markete dalan tır 4 kişiyi ezdi
Markete dalan tır 4 kişiyi ezdi
Kar İstanbul'un kapısına dayandı
Kar İstanbul'un kapısına dayandı
Kars'ta korkutan deprem
Kars'ta korkutan deprem
Çirkin saldırı! Mezar taşı paramparça edildi
Çirkin saldırı! Mezar taşı paramparça edildi
Motosiklet sürücüsü otomobile arkadan çarptı
Motosiklet sürücüsü otomobile arkadan çarptı
Dilenirken yakalandı 'Beni bırakın' diye ağladı
Dilenirken yakalandı 'Beni bırakın' diye ağladı
Yola çığ düştü operatör ölümden döndü
Yola çığ düştü operatör ölümden döndü
Ünlü sunucunun babası evde ölü bulundu
Ünlü sunucunun babası evde ölü bulundu
Daha Fazla Video Göster