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30.12.2019
Kızını rahatsız ettiğini iddia ettiği şahsa anneden yumruk
Pendik'te kızıyla beraber minibüste yolculuk eden kadın, minibüsteki bir şahsın kızını taciz ettiğini iddia ederek şahsa yumrukla saldırdı. Duraktaki diğer vatandaşlar da şahsı minibüsün içerisinde tutarak kaçmasını engelledi. O anlar minibüsün güvenlik kamerasına yansıdı.
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