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Kıvırcık Ali’nin bilinmeyen düeti

Kıvırcık Ali’nin bilinmeyen düeti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 14.05.2025 09:10
Ali Özütemiz... Biz onu "Kıvırcık Ali" olarak tanıdık. Usta sanatçı bir trafik kazasında hayatını kaybetmişti. Aradan 14 yıl geçti. Halis Aslan, sevilen türkücü ile ölmeden 2 ay önce yaptıkları düeti o gün bugündür arşivinde tutuyordu. Yayınlamaya karar verdi. İşte merhum sanatçı Kıvırcık Ali'nin muhteşem sesi ile o parça...
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Kıvırcık Ali’nin bilinmeyen düeti
Kıvırcık Ali’nin bilinmeyen düeti
Kıvırcık Ali’nin bilinmeyen düeti
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