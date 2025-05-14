Kıvırcık Ali’nin bilinmeyen düeti

Ali Özütemiz... Biz onu "Kıvırcık Ali" olarak tanıdık. Usta sanatçı bir trafik kazasında hayatını kaybetmişti. Aradan 14 yıl geçti. Halis Aslan, sevilen türkücü ile ölmeden 2 ay önce yaptıkları düeti o gün bugündür arşivinde tutuyordu. Yayınlamaya karar verdi. İşte merhum sanatçı Kıvırcık Ali'nin muhteşem sesi ile o parça...

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