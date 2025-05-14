14 Mayıs 2025, Çarşamba
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
Kıvırcık Ali’nin bilinmeyen düeti
Ali Özütemiz... Biz onu "Kıvırcık Ali" olarak tanıdık. Usta sanatçı bir trafik kazasında hayatını kaybetmişti. Aradan 14 yıl geçti. Halis Aslan, sevilen türkücü ile ölmeden 2 ay önce yaptıkları düeti o gün bugündür arşivinde tutuyordu. Yayınlamaya karar verdi. İşte merhum sanatçı Kıvırcık Ali'nin muhteşem sesi ile o parça...