23 Ağustos 2023, Çarşamba
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Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer’in oğlu Kurt Efe’nin köpek gezdirdiği anlar olay oldu
2016 yılında sade bir törenle nikah masasına oturan Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer, geçtiğimi yıl oğulları Kurt Efe'yi kucaklarına almıştı. Yaz tatilini Bodrum'da geçiren çift, burada kameralara yakalanmış ve Kıvanç Tatlıtuğ'un minik oğlu ilk kez görüntülenmişti. Günlerce konuşulan Kurt Efe'nin yeni görüntüleri ortaya çıktı.