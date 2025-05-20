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Kıskançlık nedeniyle eski sevgilisinin kovulmasını istediği kafeyi kurşunlattı

Kıskançlık nedeniyle eski sevgilisinin kovulmasını istediği kafeyi kurşunlattı

DHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 20.05.2025 14:49
Adana’da Deniz E. (22), başka bir erkekle görüştüğünü öğrendiği eski sevgilisi A.Ş.’nin (20) kovulması için, çalıştığı kafenin sahibi K.A.'yı (28) arkadaşlarıyla tehdit etti, ardından da M.Ş.E.’ye (17) kafeyi kurşunlattı. Saldırının ardından gözaltına alınan 7 şüpheliden 5’i tutuklandı, 2’si adli kontrolle serbest kaldı.
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Kıskançlık nedeniyle eski sevgilisinin kovulmasını istediği kafeyi kurşunlattı
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