20 Mayıs 2025, Salı
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Kıskançlık nedeniyle eski sevgilisinin kovulmasını istediği kafeyi kurşunlattı
Adana’da Deniz E. (22), başka bir erkekle görüştüğünü öğrendiği eski sevgilisi A.Ş.’nin (20) kovulması için, çalıştığı kafenin sahibi K.A.'yı (28) arkadaşlarıyla tehdit etti, ardından da M.Ş.E.’ye (17) kafeyi kurşunlattı. Saldırının ardından gözaltına alınan 7 şüpheliden 5’i tutuklandı, 2’si adli kontrolle serbest kaldı.