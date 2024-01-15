15 Ocak 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Kirlilik sel riskini artırıyor mu? Deredeki sel riski nasıl önlenir?

Kirlilik sel riskini artırıyor mu? Deredeki sel riski nasıl önlenir?

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 15.01.2024 16:11
Dere yataklarındaki kirlilik aşırı yağışların olduğu dönemlerde sel riskini artırıyor.  Ayrıntıları A Haber muhabiri Vedat Sezer aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Deredeki sel riski nasıl önlenir?
Deredeki sel riski nasıl önlenir?
Filistin’i destekleyen sporculara ceza!
Filistin’i destekleyen sporculara ceza!
Tsubasa değil, tıka basa! 130 kiloluk forvet
Tsubasa değil, tıka basa! 130 kiloluk forvet
Ayasofya’da yeni dönem başladı
Ayasofya'da yeni dönem başladı
Doğu Karadeniz kar etkisinde
Doğu Karadeniz kar etkisinde
Emekliye ek zamda sona doğru
Emekliye ek zamda sona doğru
Gol attı, İsrail propagandası yaptı
Gol attı, İsrail propagandası yaptı
Seçil Erzan 3. kez hakim karşısında
Seçil Erzan 3. kez hakim karşısında
Temel kazısı sırasında bina kaydı
Temel kazısı sırasında bina kaydı
71 yıllık acıya 600 bin TL teselli!
71 yıllık acıya 600 bin TL teselli!
İşçi konteyneri yandı: 3 ölü
İşçi konteyneri yandı: 3 ölü
Bir kahramanın hikayesi
Bir kahramanın hikayesi
Daha Fazla Video Göster