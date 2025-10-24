24 Ekim 2025, Cuma

Kırklareli’nde sağanak yağış etkili oluyor

Kırklareli’nde sağanak yağış etkili oluyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.10.2025 19:07
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Kırklareli’desağanakyağışetkilioluyor. Yağış sebebiyle bazı vatandaşlar şemsiyeleriyle korunmaya çalışırken, bazıları da otobüs durakları ve dükkanların tenteleri altında korunmaya çalıştı. Hava sıcaklığının 21 derece ölçüldüğü kentte yağışların devam etmesi bekleniyor.
