Kırklareli’nde sağanak yağış etkili oluyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Kırklareli’desağanakyağışetkilioluyor. Yağış sebebiyle bazı vatandaşlar şemsiyeleriyle korunmaya çalışırken, bazıları da otobüs durakları ve dükkanların tenteleri altında korunmaya çalıştı. Hava sıcaklığının 21 derece ölçüldüğü kentte yağışların devam etmesi bekleniyor.

