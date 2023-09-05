05 Eylül 2023, Salı
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Kırklareli'de sel felaketi! AFAD duyurdu: 2 kişi hayatını kaybetti
Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanak, su baskınlarına neden oldu. Konu hakkında açıklama yapan AFAD Başkanı Okay Memiş, 'İğneada'daki selde 2 kişi hayatını kaybetti, kayıp 4 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.' dedi.
İlçede sabaha karşı başlayan sağanak, İğneada beldesinde su baskınları ve dere taşkınlarına yol açtı.
İğneada'da bulunan turizm tesisindeki birçok bungalov ev taşkın dolayısıyla sürüklendi.
Bölgeye AFAD, İl Özel İdaresi, Sahil Güvenlik, itfaiye ve UMKE ekipleri ile askeri birlikler sevk edildi.
Ekipler tesiste kalan bazı tatilcilerden taşkının ardından haber alınamaması üzerine arama kurtarma çalışması başlattı.2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
AFAD Başkanı Okay Memiş, "İğneada'daki selde 2 kişi hayatını kaybetti, kayıp 4 kişiyi arama çalışmaları sürüyor." dedi.