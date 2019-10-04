Kırklareli’de başlayan yağış İstanbul'a geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'de bugün için yaptığı yağış uyarısının ardından Edirne'nin merkezi ile Keşan ilçesinde yağmur ve fırtına etkili oldu. Keşan'da hayatı felç eden yağışın ardından Meteoroloji'nin sitesinde yayınlanan son radar görüntüsüne göre, fırtına İstanbul'a yaklaşıyor. Akşam saatlerinden itibaren yağışın İstanbul'da etkili olması bekleniyor.