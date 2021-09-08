Kırıkkale'de 'kız meselesi' silahlı kavgaya dönüştü: 1 yaralı

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde kız meselesi yüzünden iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi bacağından vurularak yaralandı. İddiaya göre, kız meselesi yüzünden C.A. ile H.A. arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu H.A, bacağından vurularak yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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