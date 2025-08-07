07 Ağustos 2025, Perşembe

Kira davasında hakkaniyet indirimi nedir?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 07.08.2025 12:40
Ev kiralarındaki artış milyonları hukuki yollara yöneltiyor. Kira tespit davalarında uygulanabilecek hakkaniyet indirimi kiracılar için önemli bir avantaj sağlayabilir. Peki, hakkaniyet indirimi nedir? Detayları A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan aktardı. Avukat Hadi Dündar konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
