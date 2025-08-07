07 Ağustos 2025, Perşembe
Kira davasında hakkaniyet indirimi nedir?
Ev kiralarındaki artış milyonları hukuki yollara yöneltiyor. Kira tespit davalarında uygulanabilecek hakkaniyet indirimi kiracılar için önemli bir avantaj sağlayabilir. Peki, hakkaniyet indirimi nedir? Detayları A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan aktardı. Avukat Hadi Dündar konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.