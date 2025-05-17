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Kına gecesindeki disko topu faciasında avukattan açıklama: Can kaybının olmaması mucize!

Kına gecesindeki disko topu faciasında avukattan açıklama: Can kaybının olmaması mucize!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 17.05.2025 22:23
Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde kına gecesi sırasında disko topunun sahneye düşerek gelin ve 2 kişinin yaralanmasına sebep olan olaya ilişkin avukattan açıklama geldi. Konuya ilişkin işletmeden şikayetçi olduklarını söyleyen gelin ve damadın avukatı, "Böyle bir kalabalığın içinde can kaybının olmaması bizim kanaatimize göre büyük bir mucizedir. Çiftin en mutlu günü ne yazık ki berbat oldu" dedi.
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Kına gecesindeki disko topu faciasında avukattan açıklama: Can kaybının olmaması mucize!
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