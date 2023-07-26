Kimse nedenini anlayamadı! Onlarcası sürü halinde kıyıya vurdu

Batı Avusturalya eyaletinin güneyinde bulunan Cheynes Plajı'nda görenleri hayrete düşüren bir manzara kayda geçti. 51 pilot balina toplu halde kıyıya vurdu. Ekipler balinaları kurtarmak için yoğun çaba sarf etti.

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