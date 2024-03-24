25 Mart 2024, Pazartesi
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Kim Milyoner Olmak İster'de tarihi gece tarihi final! Berk Göktaş 5 Milyon TL'lik soruya doğru cevap verdi
Ekranların en çok kazandıran yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster?"in son bölümünde milyonluk soru açıldı. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen "Kim Milyoner Olmak İster?"de Berk Göktaş isimli genç yarışmacı 1 milyon TL'lik soruya doğru cevap verdi. Tüm Türkiye'yi ekranlara kilitleyen programda, sıra 5 milyonluk soruya geldi. ATV ekranlarında yayınlanan programda 5 milyon TL'lik soru ilk kez açıldı. Genç yarışmacı 5 milyon TL değerindeki soruya verdiği cevapla büyük ödülü kazandı.