05 Aralık 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Kim Milyoner Olmak İster'de 1 Milyon TL değerindeki soruya geldi! Üniversiteli Batu Alıcı'dan büyük başarı...

Kim Milyoner Olmak İster'de 1 Milyon TL değerindeki soruya geldi! Üniversiteli Batu Alıcı'dan büyük başarı...

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 04.12.2022 23:58
ATV ekranlarının sevilen Kim Milyoner Olmak İster adlı bilgi yarışmasına katılan Batu Alıcı ismindeki genç üniversiteli 1 milyon lira değerindeki soruya kadar geldi. Alıcı, yarışma boyu büyük heyecan yaşadı. Ekranları başında programı izleyen vatandaşlar 1 milyon TL değerindeki soruyu ise merakla bekliyor. Yarışmayı değerlendiren Batu Alıcı, yarışma boyunca joker haklarını yerinde kullandığı ifade etti. Kim Milyoner Olmak İster önümüzdeki hafta yeni bölümüne genç Batu'nun 1 milyon TL değerindeki sorusuyla başlayacak. İşte detaylar ve Batu Alıcı'nın 1 milyon TL'ye kadar verdiği cevaplar...
Milyoner’de Batu Alıcı fırtınası!
Milyoner'de Batu Alıcı fırtınası!
Kar bastırdı! Sürücülere uyarı
Kar bastırdı! Sürücülere uyarı
İstanbul’da korku dolu anlar! Böyle kurtarıldı
İstanbul'da korku dolu anlar! Böyle kurtarıldı
İmamoğlu ’Aday değilim’ diyemedi
İmamoğlu 'Aday değilim' diyemedi
Aksaray’da polis neye şaşıracağını bilemedi!
Aksaray’da polis neye şaşıracağını bilemedi!
15 yaşındaki Melike’nin cinayet anı görüntüleri
15 yaşındaki Melike'nin cinayet anı görüntüleri
5 yaşındaki çocuğunun önünde 20 kez bıçaklandı
5 yaşındaki çocuğunun önünde 20 kez bıçaklandı
Almanya’da sağlık skandalı! Yanlış ayağını...
Almanya’da sağlık skandalı! Yanlış ayağını...
Dolandırıcılık çetesi liderinin gösterişli hayatı
Dolandırıcılık çetesi liderinin gösterişli hayatı
21 yıldır poğaça satıyor
21 yıldır poğaça satıyor
Kardeşini sokak ortasında katletti!
Kardeşini sokak ortasında katletti!
Turizm cennetinde panik
Turizm cennetinde panik
Daha Fazla Video Göster