"Kim Milyoner Olmak İster?" 1000. bölüme ulaştı! Özel bölümde dizi oyuncuları yarıştı

ATV'nin sevilen bilgi yarışması "Kim milyoner olmak ister?" 1000. bölümüne ulaştı. Yayınlanan özle bölümde ATV'nin sevilen dizi oyuncuları yarıştı. Kazanılan para ödülü de, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne bağışlandı.

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