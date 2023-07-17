17 Temmuz 2023, Pazartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Üvey Anne
- Vermem Seni Ellere
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Kilosu 5 bin liraya satılıyor! Dünyada sadece 3 bölgede yetişiyor biri Türkiye'de...
Dünyada sadece Güney Amerika, Honduras ve Muğla'da yetişen, Mısır uygarlığında başta firavunlar olmak üzere mumyalama malzemesi olarak da kullanılan ve buzul çağından bu yana ilaç ile kozmetik sanayiinde kullanılan "sığla yağı" üretimine 6 yıl aradan sonra yeniden başladı. Kilosu 5 bin liraya satılan yağın dünyadaki en büyük müşterisi pahalı parfümlerin başkenti olarak bilinen Fransa oldu.