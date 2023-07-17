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Kilosu 5 bin liraya satılıyor! Dünyada sadece 3 bölgede yetişiyor biri Türkiye'de...

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Giriş: 17.07.2023 16:52
Dünyada sadece Güney Amerika, Honduras ve Muğla'da yetişen, Mısır uygarlığında başta firavunlar olmak üzere mumyalama malzemesi olarak da kullanılan ve buzul çağından bu yana ilaç ile kozmetik sanayiinde kullanılan "sığla yağı" üretimine 6 yıl aradan sonra yeniden başladı. Kilosu 5 bin liraya satılan yağın dünyadaki en büyük müşterisi pahalı parfümlerin başkenti olarak bilinen Fransa oldu.
Kilosu 5 bin liraya satılıyor!
Kilosu 5 bin liraya satılıyor!
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