09 Temmuz 2022, Cumartesi
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Kilosu 100 TL’lik dalındaki meyvelerini bomba ve kuş sesleri ile koruyor
Bursa'da çiftçiler hasadına başladıkları yaban mersini meyvesinin kilosu 100 TL olunca meyvelerini kuş ile yabani hayvanlardan korumak için özel sistem oluşturdu. Çifti, yaban mersinine ilişkin, “Üretimi az, talebi çok olduğu için güzel para yapıyor. Bu yıl kilosunu 100 liradan satıyoruz. Bir dönüm bahçeden 1 ton ürün aldığımız oluyor" dedi.