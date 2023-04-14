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Kilis'te 5 katlı boş binanın çökme anı kamerada!

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Giriş: 14.04.2023 16:41
Son dakika haberleri… Kilis'te Şehit Sakıp Mahallesi Yeni Hal Sokak'ta ağır hasarlı 5 katlı boş bir bina çöktü. Binanın çökme anı kameralara yansıdı.
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5 katlı binanın çökme anı kamerada!
5 katlı binanın çökme anı kamerada!
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