Kibyra'da tarih ve sanat buluşuyor

Burdur'un Gölhisar ilçesinde yer alan ve tam 2300 yıldır tarihin tüm fırtınalarına göğüs geren Kibyra Antik Kenti, dev bir kültür ve sanat operasyonuna ev sahipliği yapıyor. "Gladyatörler Şehri" olarak dünya tarihine adını altın harflerle yazdıran bu devasa merkezde, Burdur Valiliği’nin himayesinde bölge turizmini şahlandıracak kritik bir adım atıldı. 11 bin kişilik dev stadyumu, asırlardır akan antik çeşmesi ve dünyada eşi benzeri bulunmayan Medusa mozaiği ile Kibyra, sıcak bölge atmosferini tarih tutkunlarıyla buluşturuyor. İşte ateş hattındaki o muazzam mirasın kalbinden, medeniyetlerin buluştuğu o dehşet anlarını aratmayan görkemli hazırlıkların tüm detayları...