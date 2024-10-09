Keşfettiği akrebe eşinin adını verdi

Konya'da çalışma yapan Prof. Dr. Ersen Aydın Yağmur yeni akrep türü keşfetti. Böylece Türkiye'de bilinen akrep türü sayısı 49'a yükseldi. O akrebe ise eşinin ismini verdi.

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