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Kendi düğünlerini kendileri mahvetti! E-5’teki makas terörüne ceza yağdı

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Giriş: 20.07.2020 11:36
Güncelleme:20.07.2020 11:51
İstanbul -5 Karayolu Selimpaşa mevkiinde düğün konvoyunun ‘makas’ terörü yaşattığı anlar gündem olmuştu. Olayla ilgili başlatılan çalışmalar sonucu şüpheliler gözaltına alındı. Toplam 8 bin 596 lira idari para cezası kesilen şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.

Geçtiğimiz Cumartesi günü E-5 Karayolu Selimpaşa mevkiinde meydana gelen ve "E-5 karayolundaki düğün konvoyunda 'makas' terörü" şeklinde gündem olan olayla ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, düğün konvoyundaki 7 aracın hızla şerit değiştirmek ve fren yapmak suretiyle trafik güvenliğini tehlikeye atma konusu ile ilgili İstanbul Emniyeti Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlilerince çalışma başlatıldı.

Görüntülerin incelenmesi neticesinde plakaları tespit edilen araç sürücüleri İbrahim Melih Ç, Yakup D, Emre A, Mahmut K, Fatih T, Abdul Samet S. ve Kübra D. isimli şahıslar Sivil Trafik ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun 45. Maddesi gereği sürücü belgelerine geçici olarak el konulan şahısların her birine aynı kanunun 46/2-g maddesi uyarınca 1228 TL olmak üzere toplam 8 bin 596 TL idari para cezası işlemi uygulandı.

Konu ile ilgili ayrıca Türk Ceza Kanununun 179/2 maddesi olan "Kara Deniz hava veya demiryolu ulaşım araçlarını kişileri hayat, sağlık veya mal varlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare eden kişi üç 3 aydan iki 2 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır" hükümlerine istinaden şahıslar hakkında adli tahkikat başlatılmıştır.

(Sema ALİM DALGIÇ/SABAH)



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