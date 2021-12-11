Kelebekler Vadisi cinayetinde yeni gelişme! Kan donduran olayda tanık konuştu

Muğla'da yaşayan Hakan Aysal, 400 bin liralık ferdi kaza sigortası ücretini alabilmek için 7 aylık eşi Semra Aysal'ı kayalıklardan iterek ölümüne neden olmak suçlamasıyla tutuklanmıştı. Cinayete ilişkin görülen dava dinlenen tanık, Hakan Aysal'ın sigorta poliçesini eşinin yerine imzaladığını anlattı.

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