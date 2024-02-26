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Kedi katili İbrahim Keloğlan yeniden yargılanacak

ahaber.com.tr
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Giriş: 26.02.2024 10:48
Apartmana giren Eros isimli kediyi 6 dakika boyunca tekmeleyerek öldüren İbrahim Keloğlan'a iyi hal indirimiyle verilen 1 yıl 3 aylık hapis cezası üst mahkeme tarafından iptal edildi. İbrahim Keloğlan sil baştan yargılanacak. Avukat Deniz Tavşancıl, "4 yıl hapis cezası bekliyoruz" dedi.
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