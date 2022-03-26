Kayseri’de maden ocağında göçük! Kayseri Valisi Günaydın: 1 işçinin cansız bedenine ulaşıldı

Kayseri'de bir maden ocağında göçük meydana geldi. 2 vatandaşın göçük altında kaldığı öğrenildi. A Haber canlı yayınına katılan Kayseri Valisi Şehmus Günaydın 1 işçinin cansız bedenine ulaşıldığını söyledi.

Şehmus Günaydın canlı yayında şunları söyledi:

"Yahyalı ilçesinde sabaha karşı bir göçük meydana geldi. Maalesef burada 2 işçimiz göçük altında kaldı. Bu işçilerimizden 1'i hayatını kaybetti. Diğer işçilere ulaşma çabaları devam ediyor. Bütün ekiplerimiz orada görevlerini yapıyor.

Göçük altındaki işçimizden ses alıyoruz ve sağsalim kurtarmayı ümit ediyoruz. Burada ilçeye 40 kilometre uzaklıkta bulunan bir çinko madeni. Olay burada sabaha karşı meydana geliyor."