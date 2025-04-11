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Kayseri’de aniden bastıran kar etkili oldu

Kayseri'de aniden bastıran kar etkili oldu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 11.04.2025 20:32
Kayseri'de kar yağışı, rüzgarla birlikte tipi şeklinde etkili oluyor. Özellikle il merkezi olmak üzere Erciyes Kayak Merkezi'nde etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle zemin beyaz örtüyle kaplandı. Meteoroloji yaptığı açıklamada; Kayseri ve çevre illerinde şiddetli rüzgarla birlikte kar yağışının etkili olacağı ve olumsuzluklara karşı vatandaşların duyarlı olması gerektiğini açıklamıştı.
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Kayseri’de aniden bastıran kar etkili oldu
Kayseri’de aniden bastıran kar etkili oldu
Kayseri'de aniden bastıran kar etkili oldu
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