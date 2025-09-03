Kayseri’de 290 personelle uyuşturucu operasyonu

Kayseri’de Şehit İbrahim BİROL 12 Operasyonu kapsamında 30 adrese 90 ekip ve 280 personel ile uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Öte yandan narkotik arama köpeği ETA ile yapılan aramalarda da çeşitli miktarlarda narkotik madde, 1 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız tüfek ve 61 adet fişek ele geçirildi.

