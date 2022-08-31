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Kayıp kadın 10 saat sonra çıplak bulundu!

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Giriş: 31.08.2022 09:21
Bursa'nın İnegöl ilçesinde arkadaşıyla geldiği kaplıcadan çıktıktan sonra kaybolan Yasemin G. (24), ormanda çıkardığı kıyafetleri takip eden jandarma ve arama kurtarma ekipleri tarafından 10 saat sonra çıplak halde bulundu.
Kayıp kadın 10 saat sonra çıplak bulundu!
Kayıp kadın 10 saat sonra çıplak bulundu!
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