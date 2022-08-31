31 Ağustos 2022, Çarşamba
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Kayıp kadın 10 saat sonra çıplak bulundu!
Bursa'nın İnegöl ilçesinde arkadaşıyla geldiği kaplıcadan çıktıktan sonra kaybolan Yasemin G. (24), ormanda çıkardığı kıyafetleri takip eden jandarma ve arama kurtarma ekipleri tarafından 10 saat sonra çıplak halde bulundu.