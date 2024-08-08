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Kastamonu’da bisiklet sürücüsünün tehlikeli yolculuğu kamerada

Kastamonu’da bisiklet sürücüsünün tehlikeli yolculuğu kamerada

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 08.08.2024 16:06
Kastamonu’da rampadan çıkamayan bisikletli, otomobilden tutunarak ilerlemeye çalıştı. Bisiklet sürücüsünün ölüme davetiye çıkardığı anlar vatandaşlar tarafından görüntülendi.
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