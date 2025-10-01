Kasımpaşa Spor Kulübü’ne kayyum atandı!

Can Holding ve Ciner Grubu’na yönelik soruşturma derinleşerek devam ediyor. Soruşturma kapsamında, Ciner Holding bünyesindeki Kasımpaşa Spor Kulübü’nün de aralarında bulunduğu 18 şirkete kayyum atandı.

