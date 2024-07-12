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Kaşar peyniri için yeni uygulama! Analiz yöntemi nasıl olacak

ahaber.com.tr
Aslı Bilger Kutludağ
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Giriş: 12.07.2024 16:40
Son dakika haberleri… Kaşar peynirine yeni standart geliyor. Kaşar peynirinde analiz yöntemi olacak? Detayları A Haber muhabiri Yüksel Akalan’ın konuğu olan gıda mühendisi Hayriye Bahar aktardı.
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Kaşar peyniri için yeni uygulama!
Kaşar peyniri için yeni uygulama!
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