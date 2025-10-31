Kartalkaya yangın faciası davası! Otel yangını davasında karar bekleniyor

78 canımızı kaybettiğimiz Kartalkaya'daki otel faciasının sanıkların son savunmaları alındı. Bugün de devam edilen davanın üçüncü duruşmasında kararın çıkması bekleniyor. 21 Ocakta çıkan yangına ilişkin cumhuriyet başsavcılığınca hazırlanan iddianamede otel sahipleri ve yetkililer hakkında 1998'er yıl hapis cezası isteniyor. Personeller hakkında ise 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebep olma' suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılmaları talep ediliyor.

