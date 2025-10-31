31 Ekim 2025, Cuma

Kartalkaya yangın faciası davası! Otel yangını davasında karar bekleniyor
Kartalkaya yangın faciası davası! Otel yangını davasında karar bekleniyor

Kartalkaya yangın faciası davası! Otel yangını davasında karar bekleniyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 31.10.2025 09:02
78 canımızı kaybettiğimiz Kartalkaya'daki otel faciasının sanıkların son savunmaları alındı. Bugün de devam edilen davanın üçüncü duruşmasında kararın çıkması bekleniyor. 21 Ocakta çıkan yangına ilişkin cumhuriyet başsavcılığınca hazırlanan iddianamede otel sahipleri ve yetkililer hakkında 1998'er yıl hapis cezası isteniyor. Personeller hakkında ise 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebep olma' suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılmaları talep ediliyor.
