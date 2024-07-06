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Kars’ta vatandaşların tercihi tren yolculuğu! Doğu Ekspresi Kars’tan Ankara’ya dolu dolu gidiyor

ahaber.com.tr
İHA
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Giriş: 06.07.2024 12:38
Kars’ta vatandaşlar uçak ve otobüs bilet fiyatlarının yüksek olmasından dolayı tren yolculuğuna yöneldi. Kars-Ankara arasında vatandaşlara 400 liraya yolculuk yapma imkanı sunan Doğu Ekspresi, Kars’tan Ankara’ya dolu dolu gidiyor.
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